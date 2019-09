Daniella Chávez arremete contra el Fantasma: “Tal vez le afecta que sea una mujer la que lo critique”

Daniella Chávez suele hacer análisis futbolísticos de la Selección Chilena y de O’Higgins, elenco del que es hincha. Pero una de sus últimas críticas sacó ronchas en el entrenador del primer equipo rancagüino, quien terminó respondiéndole por Twitter. “Lo de Fantasma fue algo incómodo, jamás me lo esperé. Yo siempre comento de fútbol, no porque está él ahora. Si O’Higgins juega mal yo lo comento y reclamo porque soy una aficionada y me interesa que ganen. Entonces, si lo están haciendo mal, lo voy a decir. No me puedo callar. No voy a decir: ‘bien chicos. Vamos arriba. Para la próxima (será mejor)’. Si se mandan una embarradita, hay que decirlo para que no lo vuelvan a hacer”, dijo a SoyChile la ex conejita Playboy.

Ella cree que si esos dichos hubiesen sido de un hombre, la recepción hubiese sido distinta. “Él no se lo tomó muy bien, se lo tomó personal. Tal vez le afecta que sea una mujer la que lo critique. Yo creo que es eso. Ha costado que las mujeres ingresen, periodistas deportivas también, por este tipo de hombres. Así que es lamentable. Siento que es un ataque machista”, sostuvo.

Justo después de las críticas de la influencer, O’Higgins venció a Colo Colo 1-0. “Pero también pasó que él no estaba en el banco porque estaba castigado, así que digamos que no fue todo mérito para él, para que no se crea ahora. Es lo que tiene que hacer, si para eso le pagan”, advirtió Chávez.

Esta polémica también involucró a la hija del Fantasma, con quien Daniella Chávez suele toparse en eventos. Precisamente estuvieron en el mismo espacio, en el lanzamiento de Miniso, pero no se hablaron. “(Por los dichos de Fernanda Figueroa) me reí. Es que no sé… Ella no tiene nada que ver con el tema, en realidad. Es su papá y lo está defendiendo”, indicó la modelo, que tiene cerrada su cuenta Instagram.

La modelo es seguida por más de once millones de cuentas y anunció que pronto regresará a la red social. “Feliz con el logro de ser la chilena con más seguidores en Instagram: Ahora estoy un poco desactivada sí, he estado descansando. Volví de mi viaje y dije: ‘necesito descansar, necesito concentrarme en mi familia, en el gimnasio’. Ya pronto regreso, es sólo un descanso temporal”, cerró.