Colo Colo: Relación entre Jaime Valdés y Mario Salas "está cortada"

El mediocampista Jaime Valdes viviría su último mes y medio como jugador de Colo Colo, ya que el experimentado jugador no tiene ningún tipo de vínculo con el entrenador albo Mario Salas.

‘Pajarito’ estaría muy molesto con el técnico por no ser titular en el Superclásico con la ‘U’, del pasado 5 de octubre, y además por no ser citado para el cruce de anoche ante Huachipato.

Una fuente del ‘Cacique’ declaró a El Mercurio que Valdés y el ‘Comandante’ no se hablan. “La relación entre ambos está cortada”, reveló.

Todo indicaría que el ex Parma no continuará en Pedrero el 2020, ya que además la dirigencia de Blanco y Negro no se ha acercado al jugador para conversar sobre una renovación.

Valdés aclaró que no tiene en su mente el retiro, por lo que en enero próximo buscaría otro club para continuar su carrera. Suena con fuerza Palestino, equipo donde se formó y con el que debutó profesionalmente en el año 1998.