Quinteros y la opción de gritar campeón el domingo: "Sería cumplir un sueño"

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se refirió en la presente jornada a la posibilidad que su escuadra se consagre el domingo bicampeón del balompié nacional, en el clásico ante Colo Colo en San Carlos, y además tuvo positivos conceptos para el plantel que dirige.

El elenco de la franja levantaría el trofeo este fin de semana si supera a los albos en la precordillera y si Palestino deja puntos en su duelo del sábado 19 ante Union Española en La Cisterna.

Ante la posibilidad de ganar su segunda corona de la temporada con Católica, el estratega de origen argentino declaró en rueda de prensa que “sería cumplir un sueño, haber llegado a Chile y tener la posibilidad tan cercana de conseguir el titulo nacional sería fantástico. Con la Supercopa conseguí algo que nunca había conseguido, pero si un titulo nacional sería fantástico. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas igual que los jugadores que ya consiguieron el titulo el año pasado".

Además, el otrora seleccionador de Bolivia y Ecuador señaló que ”el día domingo lo más importante de todo es poder conseguir el objetivo. Estamos muy ilusionados, llegamos con una ventaja que aún no es determinante, vamos a enfrentar al rival directo y uno de los clásicos rivales. Sería fantástico poder terminar el día domingo, ganar, jugar bien y darle esa alegría inmensa a la gente pero dependemos de otros resultados”.

Consultado por cómo ve a sus jugadores para afrontar al sublíder del torneo, Quinteros dijo que "están con mucha ilusión, como si nunca hubiesen logrado nada. Tengo jugadores ganadores y con mucha ambición deportiva. Trabajan con mucha humildad, (Pinares y Parot) llegaron de la selección y trabajaron con nosotros, están todos muy comprometidos. Lo dije y lo sigo diciendo, entre ellos, en el grupo, con la gente, la camiseta, están muy comprometidos y eso me hace las cosas mucho mas fáciles como entrenador".

"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer, jugando como viene haciendo el equipo, jugar al máximo de lo que puede jugar este equipo y no cometer errores. En Calera cometimos uno y no pudimos conseguir los puntos. Los clásicos se definen en detalles, entonces trataremos de no cometer errores y estar lo más concentrado posible para poder conseguir los tres puntos”, agregó.

Por último, el santafesino se refirió al rival de turno, que viene de igualar 2-2 ante Huachipato en Pedrero y su oponente también por el boleto a la final de la Copa Chile 2019.

"Es un equipo que propone en ataque, que encontró sobre todo en el costado izquierdo un funcionamiento que ha podido generar situaciones. Del otro lado juega (Marcos) Bolados o (Iván) Morales y es más directo o frontal el ataque. La llegada de (Gabriel) Suazo, el remate de (Carlo) Villanueva, tienen un jugador de área de buen juego aéreo. Sabemos todas sus virtudes y debilidades y trabajaremos las situaciones como seguramente también lo harán ellos”, sentenció.