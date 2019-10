Matteo Politano y lesión de Alexis: “Se pierde un compañero importante”

Matteo Politano, delantero del Inter de Milán, lamentó la lesión que sufrió Alexis Sánchez defendiendo a la selección chilena y que lo tendrá al margen de las canchas hasta enero del próximo año.

El ‘Niño Maravilla’ fue operado exitosamente el pasado miércoles del tobillo izquierdo al sufrir el pasado sábado, con la ‘Roja’ en un amistoso ante Colombia, la dislocación del tendón peroneo largo de esa zona.

Ante esto, Politano exteriorizó su tristeza por la sensible baja del tocopillano, que comenzaba a ganar terreno en la escuadra que dirige Antonio Conte.

“Lo siento, cuando pierdes a un compañero importante durante meses, incluso a nivel numérico, puede pesar, pero tenemos buenos muchachos, estamos tranquilos. Siempre tengo que pensar en hacer las cosas bien”, expresó el ariete en diálogo con DAZN.

Por otro lado, el jugador de 26 años destacó el comienzo de temporada para los ‘neroazzurros’, quienes se ubican segundos en la tabla de posiciones con 18 puntos en siete jornadas disputadas. El líder es Juventus con 19 unidades.

“La temporada comenzó bien, con un nuevo entrenador y un nuevo sistema de juego entonces hay un periodo de adaptación que va bien; los resultados están de nuestro lado entonces debemos seguir en este camino”, señaló.

En el plano personal, el oriundo de Roma indicó que “debo estar preparado para cuando el entrenador me necesite. Tengo una buena relación con él, él hace que todos los jugadores se sientan importantes, es directo y siempre dice las cosas como son. Todos tenemos una buena relación con él y queremos construir grandes cosas. Este año me falta el gol, estoy contento con el espacio que me estoy forjando , y siempre estoy tratando de mejorar”.