Entrenador de la 'Roja' Sub 17: "Vamos al Mundial a competir y sin presión"

El entrenador de la selección chilena Sub 17, Cristián Leiva, adelantó lo que será la participación del combinado en la Copa del Mundo de Brasil 2019, mostrándose confiado en hacer un buen papel.

En la cita en la tierra de la samba, la ‘Roja’ será parte del Grupo C y se medirá ante Francia, Haiti y Corea del Sur, debutando frente a los galos el domingo 27 de octubre.

Consultado por la participación de Chile en la cita planetaria, el sucesor de Hernán Caputto declaró al CDF que “hace tres meses tomamos la selección, pero hay un trabajo bien hecho, estos chicos vienen juntos desde la sub 15. Vamos al Mundial a competir, pero son chicos de 17 años, nuestra misión es darles herramientas para que se desarrollen en el alto rendimiento”.

“Chile no va mucho a los mundiales sub 17, pero esta generación de hoy lleva más de tres años trabajando para potenciar el porcentaje muscular, bajar el porcentaje de grasa. Es una edad clave”, añadió.

Respecto a lo que espera que el seleccionado plasme en el Mundial, el otrora defensor y ex seleccionador de la Sub 15 dijo que “busco que el equipo tenga presión alta y sea intenso con la pelota. Que el Mundial sea de disfrutar el juego y protagonizar, no ponerles una presión”.

En las últimas participaciones mundialistas de la Sub 17, Chile alcanzó los octavos de final el año 2015 en el país y en ‘India 2017’ no superó la fase de grupos.