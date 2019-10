El Sifup advierte: "Mientras no se regularice el país, no se puede regularizar el fútbol"

La situación actual de Chile llegó hace rato al fútbol. Por lo mismo se suspendió la fecha del Campeonato Nacional y desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) expresaron que el balompié no se reanudará en medio de la crisis social.

Luis Marín, secretario del Sifup, dijo que "la situación está complicada y mientras no se regularice el país, no se puede regularizar el fútbol. Nuestra propuesta es esa, pero la deben considerar los presidentes de los clubes. Hay que esperar esa mesa el martes, aunque no ha llegado la invitación formal", dijo el exarquero a Las Ultimas Noticias.

"El martes debería haber reunión sobre la reprogramación y eso no se ve en una mesa de trabajo. La propuesta de nosotros, desde un principio, por el problema social del país, era suspender la fecha completa. Lamentablemente no se hizo. Eso era lo que pedía el Sifup, pero se prefirió evaluar por parte de los presidente de la ANFP y así fue", cerró.

Hasta ahora se desconoce cuándo volverá el fútbol.