Gary Medel: “Para una guerra se necesitan dos bandos”

Gary Medel no ha sido indiferente a la situación en la que está Chile. El capitán de la Roja ha hecho distintas publicaciones en sus redes sociales apoyando el movimiento social que se vive en nuestro país. Pero esta vez fue más allá y emplazó al Gobierno. “Para una guerra se necesitan dos bandos y acá somos un sólo pueblo y un sólo país que quiere crecer y avanzar con igualdad. No queremos más violencia ni desmanes. Para eso necesitamos que las autoridades digan qué van a cambiar para resolver los problemas sociales. Nos hablan de delitos, y no de soluciones al problema de fondo, cuando gran parte del país se manifiesta de manera pacífica”, indicó.