Jean Beausejour: “El Ejército lo tengo asociado con el peor período de Chile y me genera temor”

Jean Beausejour, ex seleccionado nacional y actual jugador de Universidad de Chile, entregó este martes una profunda reflexión sobre las manifestaciones que se han vivido en el país y fue crítico con el mundo político al afirmar que “no ha dado la altura”.

Además, el jugador que anotó por la ‘Roja’ en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llamó a sus ex compañeros del combinado a definirse y no dar declaraciones ambiguas respecto a la crisis político-social que afecta a Chile.

“Ha sido un período de harta reflexión donde pasamos por distintos estados de ánimo: Alegría por ver cómo los jóvenes despertaron y nos mostraron el camino, como en la Revolución Pingüina. Con el correr de los días ha mutado a una preocupación por ver cómo está la situación”, expresó Beausejour en diálogo con radio ADN.

Además, el oriundo de Estación Central aseguró que la esfera política no ha estado acorde a lo ocurrido. “No ha dado la altura, por mucho que haya quienes quieren ser voceros de este descontento. Ahora es su oportunidad de recoger lo que pide la gente, porque no sabemos si tendremos algo así en el país”, dijo.

‘Bose’ también tuvo palabras para las manifestaciones de los seleccionados y ex jugadores del ‘Equipo de Todos’, como Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Fabián Orellana, Guillermo Maripán, entre otros.

“Tengo mi postura marcada, pero mis compañeros en la Selección no la tienen. Creo que hay que definirse, tomar partido por algo”, apuntó con fuerza.

Consultado por la presencia de militares en las calles, el jugador de la ‘U’ indicó que “no me gustaría decir esto, pero el Ejército lo tengo asociado con el peor período de Chile y me genera temor. Crio a mis hijos para que no tengan ese temor. Sé que genuinamente, hay gente pide por ellos, y no me atrevo a condenar desde un auto de alta gama porque no tengo las necesidades de la gente de Puente Alto”.

“Son cosas que uno no le gusta que pase, pero la historia te dice que es inevitable, salvo que tenga una conducción desde el Gobierno que ponga a los actores policiales en los lugares que corresponden, algo que se ha visto un déficit aquí”, complementó.

Para finalizar, Beausejour lamentó las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien señaló el domingo por la noche que el país estaba “en una guerra”. “Siento que era una oportunidad única de recibir este clamor popular con humildad, y esa declaración no le hizo bien al momento. Después bajo un par de cambios en su declaración de la última noche”, sentenció.