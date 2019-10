Jorge Valdivia afirmó que “En 2017 cuando yo voté, él no estaba mandando a matar”

Ayer El volante de Colo Colo respondió a sus seguidores y aclaró que no está de acuerdo con la decisión de sacar al ejército a la calle.

Un usuario de Twitter increpó a Jorge Valdivia por afirmar que “no es un líder de opinión” y por haber participado en la campaña presidencial de Sebastián Piñera. El Mago respondió en la misma red social que “en 2017 cuando yo voté, él (Piñera) no estaba mandando a matar. ¿Estamos de acuerdo?”, lanzó.

Además, indicó que según su apreciación “lo de hoy no solamente pasa por un tema político o bando político. Hoy lo que está pasando es una enfermedad que se arrastra hace años y no dicho por mí, dicho por todos”.

Jorge Valdivia insistió en distintos tuits que, pese a darle su voto al actual presidente, no comparte las decisiones que ha tomado. Además, explicó por qué no está de acuerdo con el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno. “La historia dice que hace años atrás se vivieron años terribles. Yo no quiero esa historia para mis hijos, para ti, para tu hermana. Por eso es muy distinto votar por alguien a estar de acuerdo con lo que hoy vive Chile”, agregó.

Por último, aclaró que anda una imagen de un supuesto Twitter de él donde apoya las medidas tomadas por el presidente que es falso. “Eso que salió es fake”, afirmó.