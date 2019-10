Bielsa y manifestaciones en Chile: "Son un ejemplo para todos los países que son injustamente tratados por sus gobernantes"

Marcelo Bielsa fue consultado después del encuentro que culminó en un empate sin goles entre el Leeds United y el Sheffield Wednesday, sobre la situación actual que vive el país por Radio ADN, ante lo que el ex entrenador de La Roja señaló en un inicio que "soy entrenador de fútbol, eso no me autoriza a hablar de cualquer tema, tampoco mi opinión es una más. No soy ciudadano chileno, por lo cual estoy limitado a la prudencia".

De todas formas continuó, indicando que "con todos estos límites, es admirable lo que está haciendo el pueblo chileno, que ejercen la democracia desde una manera poco frecuente. Son un ejemplo para todos los países que son injustamente tratados por sus gobernantes", sostuvo.

El "Loco" Bielsa culminó afirmando además que "Se manifestan de manera civilizada, democrática, entendiendo que no solamente votar es un ejercicio del poder de decisión que tiene el pueblo. El pueblo chieno, que siempre es descrito como moderado, dio un ejemplo de firmeza y convicción admirable".