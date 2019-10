Vidal dijo que le planteó a Bravo su forma de pensar y que “no sé si entendió porque nunca más hablamos”

El seleccionado nacional y volante del Barcelona español, Arturo Vidal, se refirió en conversación con El Mercurio, a su relación con el arquero Claudio Bravo, luego de que tras el quiebre entre ambos, cuando finalizaron las eliminatorias para Rusia 2018, volvieron a encontrarse en la Roja, en la pasada fecha FIFA, cuando Chile enfrentó a Colombia y Guinea.

Vidal dijo que en esta reciente reunión no conversó con Bravo de la situación, pero que con anterioridad sí le planteó su molestia, “cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares hace dos años”.

El futbolista agregó que entonces el tema quedó “en nada. Ahí quedó. Le dije mi forma de pensar y listo”.

“No sé si lo entendió, porque de ahí nunca más hablamos“, añadió.

El mediocampista dijo que en esta ocasión no se habló con Bravo, “porque mi forma de ser es muy diferente. Soy de una pura línea. Claramente mi primer sueño es jugar por la selección, volver a un mundial y si el entrenador me cita voy a ir de la mejor forma y dar el máximo”.

Consultado sobre si esos dichos eran una crítica a Bravo, quien no concurrió a la primera gira de Reinaldo Rueda, Vidal dijo que “así es. Uno de los dos debía dar el primer paso y no era yo”. “No somos amigos y no seremos amigos, pero la selección es lo más importante“, agregó.

El “King” además dijo que la situación con Bravo lo molestó cuando ocurrió hace ya dos años y que “hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo, con los más grandes que hemos seguido el proceso”.