Luis Suárez subió al columpio a Arturo Vidal: "Ahora sí estás feliz"

Arturo Vidal volvió a brillar en el triunfo por 5-1 del Barcelona ante el Real Valladolid, victoria que dejó a los culés como líderes de la Liga. Justo antes de este duelo, el King había reconocido que "no estoy contento, no estoy feliz" por no ser titular, pero que intentaba revertir la situación con sus actuaciones.

Por lo mismo, Luis Suárez usó sus redes sociales para enviar un mensaje a su compañero de equipo. "Ahora sí estás contento", escribió el delantero en la red social junto a una imagen en la que aparece celebrando con el chileno.