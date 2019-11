Paredes no quiere que se retome el fútbol: "Primero está nuestro país y el pueblo que necesita"

El capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, se refirió a la situación que se vive el país, y al receso que vive el fútbol chileno producto de las manifestaciones, e indicó que no quiere que se retome la actividad, informó radio Cooperativa

"En mi caso, no quiero que se reanude el fútbol., pero no estamos de acuerdo en ese sentido. Es complejo el tema, no sabemos lo que va a suceder., así que no sé cuándo se va a retomar", dijo el goleador histórico del fútbol chileno.

Paredes añadió que ", tener claridad del gobierno para que le de tranquilidad a la gente y lo que necesita".

El goleador albo además se refirió a la final de laque se disputará el 23 de noviembre, e indicó que "hay mucha inseguridad, no sé que va a ocurrir cuando se juegue la final.la Copa Libertadores".