Reinaldo Rueda: "Si vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir"

El director técnico de la selección chilena de fútbol, Reinaldo Rueda, se refirió a la decisión de los jugadores de no viajar a Lima para disputar el partido amistoso ante Perú.

Rueda contó que "los jugadores se reunieron y tomaron esta decisión en solidaridad con la causa social de lo que vive el país”.

“Yo como extranjero estoy en una posición neutral en los temas políticos, es lamentable y muy triste lo que está pasando”, agregó el estratega.

Además, sostuvo que no convocó a los jugadores de la liga chilena para que se pongan al día y al final no se jugará, por lo que aseguró que “si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir”.

“Lo acabo de decir, al buen entendedor pocas palabras. Si los jugadores no están disponibles, el espíritu de estar yo aquí se pierde”, sentenció.