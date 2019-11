Garin confirmó que Marcelo Ríos será capitán de Chile en la ATP Cup

Chile será parte de la ATP Cup. Este torneo que tiene un símil con la Copa Mundial del Tenis, se disputará en enero próximo y Cristian Garin confirmó que Marcelo Ríos será el entrenador del combinado nacional en el campeonato que se realizará en Australia.

"En principio el capitán será Marcelo. Solo tiene que definir algunos detalles para confirmarlo", dijo la raqueta número uno de Chile luego del entrenamiento del equipo.

"Como Nicolás (Massú) no puede porque es técnico de Thiem, pensé en Marcelo. Él nos viene acompañando hace mucho y después de Nicolás es una gran alternativa", agregó Garin.

En la primera versión de este torneo, Chile estará en el Grupo A junto a Serbia, Francia y Sudáfrica. El 3 de enero se jugará ante Francia en Brisbane. Luego, lo hará el 5 ante Sudáfrica y el 7 ante Serbia, con Novak Djokovic como principal figura.

"Me dejó satisfecho, porque partir el año jugando partidos de ese nivel me sirve mucho, me motiva para la pretemporada porque son tres partidos seguros con top 20", dijo "Gago" sobre el grupo.

Además, Garin analizó la superficie de la Caja Mágica en Madrid por el partido de Copa Davis ante el argentino Diego Schwartzman.

"Al ser indoor y superficie rápida es distinto a lo que hemos jugado antes. Los dos jugamos bien en esta superficie, yo vengo jugando muchos partidos, él también, así es que seguramente e será parejo y solo quiero llegar lo mejor posible", cerró.