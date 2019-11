El Servel anunció que no prestará ayuda a la consulta municipal del 7 de diciembre

A través de una votación el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) resolvió no prestar ayuda a la consulta ciudadana que está organizando la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) sobre una nueva Constitución. El veredicto fue por cuatro votos contra uno y la argumentación fue " el Servel no tiene ningún rol en una consulta no vinculante que hagan los municipios. No organiza, no supervisa, no legitima, no valida, punto", indicó el consejero Andrés Tagle a Emol.

"(Los alcaldes) solo tienen el derecho y acceso a las cosas que en su momento el Servel hace pública, como el padrón de 2017, que por lo demás ya lo tienen. Nosotros no podemos hacer un padrón, porque no tenemos mandato legal para eso y el registro es reservado", añadió.

Tagle afirmó también que "nosotros tenemos rol en las elecciones que están en la Constitución y en los plebiscitos comunales, que también están en la Constitución, por cierto, pero en las consultas no vinculantes nosotros no tenemos rol en la ley, punto".

Por último reiteró que "nosotros no colaboramos, ellos tienen el derecho a tener las cosas que son públicas. No tenemos rol en nuestra ley en una elección que nosotros no organizamos y no tenemos derecho a organizar. Que nadie se confunda, nosotros no vamos a supervisar, y vamos a hacer que sea correcta ni nada por el estilo, está muy claro eso", enfatizó. Sobre si el consejo directivo tuvo a la vista el perjuicio que puede provocar esta determinación al proceso que están llevando a cabo los alcaldes, Tagle respondió que "nosotros nos atenemos al Estado de Derecho y a las leyes y organizamos las elecciones que están en la ley y en la Constitución".