Medel y negativa a jugar con Perú: "Al llegar a Chile cambiamos de opinión"

09:25 El capitán de la selección chilena, dijo que fue al llegar al país que los jugadores de la Roja optaron por no disputar el amistoso con Perú. Dijo además que el DT, Reinaldo Rueda, respaldó la posición de los jugadores.

El capitán de la selección chilena, Gary Medel, entregó detalles sobre la determinación de los jugadores del combinado de no disputar el amistoso con Perú, fijado para el 19 de noviembre en Lima, en respaldo a las demandas sociales de la ciudadanía.

Incluso, el jugador del Bologna italiano aclaró que el plantel del ‘Equipo de Todos’ tenía presupuestado entrenar hasta este sábado en el complejo ‘Juan Pinto Durán’, pero la ANFP se negó a la petición.

Sobre la decisión de no viajar a Perú, el formado en Universidad Católica declaró en diálogo con El Mercurio que "nos íbamos a juntar el martes en Pinto Durán, pero como había paro nacional se decidió suspender el entrenamiento. Nos reunimos el miércoles por la mañana, hicimos una reunión entre todos y decidimos que no se jugaba. Cada uno dio su opinión y luego votamos; fue unánime".

"Al llegar a Chile cambiamos de opinión. La gente, lo que está sucediendo en el país, nos hizo cambiar. Vimos en terreno la realidad de nuestro Chile. Vimos a la familia, los amigos, el barrio. No podíamos ir a jugar a Perú y no apoyar esta causa, eso nos motivó a todos", agregó.

Respecto a la intención de seguir entrenando pese a no jugar ante los del Rímac, Medel dijo que "comunicamos la decisión de no viajar y seguir con los entrenamientos. Fuimos a la cancha, entrenamos y al volver la ANFP nos informó que ya habían publicado la suspensión del partido y que estábamos desconvocados, que cada uno se hacía responsable de hablar con sus clubes y solucionar el asunto. La ANFP lo decidió”.

"Reaccionamos sorprendidos porque habíamos quedado en seguir entrenando hasta el sábado, hacer algo distinto, jugar un partido, seguir unidos. La ANFP decidió eso y no nos hacemos responsables", complementó.

Consultado por la reacción de Reinaldo Rueda ante la negativa de disputar el amistoso en Lima, el último apronte ante del inicio de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, el zaguero indicó que "él estuvo ciento por ciento de acuerdo con nosotros en no jugar ese partido y decir que apoya la causa. Eso fue agradable y nos sorprendió bastante".

Por último, Medel salió en defensa de Arturo Vidal por las críticas que recibió. "Estuvo de acuerdo desde el primer momento en no jugar. A veces la gente no entiende que somos solo jugadores y tenemos que venir, aunque no nos parezca", sentenció.