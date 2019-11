Rafael Olarra afirmó que ha visto poca empatía de Rueda con el estallido social

Rafael Olarra se refirió al cuestionamiento hay en torno al entrenador de la Selección, quien se mostró desconforme luego de que los seleccionados decidieran no jugar el partido amistoso ante Perú. "Me parece peligroso y una instancia a tomar en consideración cuando una persona da muchas señales que no quiere seguir y tenga tantos cuestionamientos en torno a lo que ha pasado en este último tiempo con respecto a lo social", sostuvo en Cooperativa.

En esa línea, se refirió a "la poca empatía que he visto del técnico, entendiendo que tiene su labor, pero hay que empatizar con lo que está pasando en Chile y ahí ha tenido dificultades".

Por último, indicó que "lo preocupante es que continúe, me parece que debería tomar una decisión en torno a esta situación".