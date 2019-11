Carla Guerrero: "Una niña ya no va a decir que su referente es Arturo Vidal"

La jugadora de Chile, Carla Guerrero, se refirió al momento que vive el fútbol femenino en Chile y aseguró que hubo un cambio luego de la participación en el Mundial de Francia. "Una niña ya no va a decir que su referente es Arturo Vidal. Ella me va a decir que su referente es Christiane Endler, Camila Sáez o Yanara Aedo. O va a decir que admira a Carli Lloyd", dijo en una entrevista con la agencia EFE.

La jugadora del Rayo Vallecano estuvo al borde de perderse la cita planetaria, luego que sufriera la rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas. Guerrero rememoró lo que fue jugar la Copa del Mundo representando a Chile. "Recordaré que en cinco meses me recuperé y que lo entregué todo; que me enfrenté a las campeonas del mundo, Estados Unidos y a las terceras del mundo también, Suecia y que hicimos historia".

Por último, la ex jugadora de Colo Colo hizo un llamado a los equipos chilenos para que se involucren más en el fútbol femenino. "La ANFP está poniendo las herramientas para que haya un plus, pero falta que los clubes se aprieten un poco más el bolsillo. En Chile son tres clubes que están apostando por el fútbol femenino, que les dan implementaciones a las niñas, que les dan ropa, pero no es tan solo darle la ropa sino una ayuda económica porque lo necesitan mucho para trasladarse".

"No para mí, porque yo estoy casi en mis últimos años, sino para las niñas que vienen", sentenció Guerrero.