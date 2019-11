Presidente del Sifup: “La fecha va sí o sí, pero no a toda costa”

16:31 Gamadiel García afirmó que es imposible pensar en que no va a pasar nada, porque en Chile o hay normalidad.

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, se refirió al regreso del fútbol que ha estado marcado por las amenazas de las barras para boicotear, a lo que se sumó el cambio de horario del partido entre Iquique y Unión La Calera, más la modificación del recinto.

Al respecto García indicó que "la fecha va sí o sí, pero no a toda costa. Hay que recordar que este partido se podría haber suspendido. Si no teníamos otro escenario, horario o estadio para jugarlo, lamentablemente se debería haber suspendido".

"Hoy tenemos estadios que están disponibles si es que se siguen suspendiendo partidos en estadios municipales. Por lo tanto se puede jugar, se puede reprogramar, pero lógicamente también necesitamos que los equipos no se sientan perjudicados", agregó.

Eso sí, también advirtió que "es imposible tener la certeza de que no va a pasar nada, no estamos en normalidad ni viviendo momentos fáciles como país. Pero lógicamente no vamos a arriesgarnos a nada tampoco y eso lo tiene claro la ANFP, Estadio Seguro, Carabineros y por supuesto que también nuestros compañeros y también lo dejamos de forma muy clara en la asamblea".

Además, aseguró que "no hay que temerle a nuestra gente, la hinchada yo creo que va a proteger a los jugadores. Van a manifestarse, van a ir a poner su reclamo social ahí para que los jugadores lo puedan percibir. Pero yo creo que de manifestarse como corresponde a pasar a que esto sea violento hay bastante diferencia".

"Por lo tanto, si la Garra Blanca va a manifestarse y hace un arengazo, espero que lo hagan con respeto hacia sus jugadores y que no haya que lamentar nada grave con respecto a estas manifestaciones", indicó.