Chilavert felicitó a Cecilia Pérez tras responderle a la Conmebol

El ex-portero de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Félix Chilavert, felicitó a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien emplazó al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Chilavert a través de su cuenta de Twitter afirmó “Sra Cecilia Pérez la felicito por defender a su País. La Corrupbol de Domínguez y sus secuaces son las peores lacras de Sudamérica. Con el VAR y BETFAIR matan el fútbol”.

El ex-portero paraguayo siempre se ha mostrado contrario a la actual administración de Alejandro Domínguez en la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Y en la jornada de ayer Domínguez señaló que Lima logró “en 11 días lo que en Chile no se hizo en 11 meses" respecto al tema de la sede de la final de la Copa Libertadores.

Tras esto, Pérez respondió que “fue una sorpresa negativa. Las declaraciones nos sorprenden porque cuando él señala que en once meses no se hizo lo que hizo en once días Perú, ¿a qué se refería?”.

"¿Se refería a que nosotros, como Gobierno, no les aceptamos tramitar una ley corta que eximiera de impuestos a la Conmebol y sus patrocinadores?. ¿Se refería a que nosotros como Gobierno no les aceptamos que dos meses antes que se desarrollara la final de Copa Libertadores el Estadio Nacional se cerrara y no pudieran nuestros deportistas entrenar?”, añadió.

En la misma línea, la secretaria de Estado lanzó la bomba sosteniendo que "¿o se referían a que en esos once meses nosotros como Gobierno no les aceptamos financiar una fiesta en Castillo Hidalgo por 40 millones de pesos a los gerentes de la Conmebol y sus patrocinadores”?.