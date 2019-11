Johnny Herrera: "Volver a jugar, sería dispararse en los pies"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, respaldó la decisión que se tomó el martes en la asamblea del Sifup, el de no seguir jugando el Campeonato Nacional, afirmando que “nosotros tratamos y por un tema de seguridad no se pudo”.

El experimentado golero del cuadro azul declaró en diálogo con radio Agricultura que “hicimos lo posible, pero lamentablemente no se pudo. No solo por el partido de Calera contra Iquique (…) Lamentablemente quedó la grande en ese partido, era difícil jugar así. Si ochenta hinchas pudieron llegar hasta mitad de la cancha en La Florida, imagínate con dos mil o la ‘U’ con 40 mil”.

Además, el oriundo de Angol aclaró que “hace un par de semanas, la idea era tratar de poder jugar por la gran cantidad de gente que se iba a quedar sin trabajo, lo que iba a ser muy triste”.

Sin embargo, Herrera señaló que ahora se tomó una decisión mayoritaria de no jugar porque “lamentablemente, hoy las condiciones no están. Contingente policial no hay. No puede ser que se haga un espectáculo deportivo en Ñuñoa y en Maipú u otros lados, estén quemando una iglesia”.

“Lo dice Blumel, Espina y el Presidente…el contingente policial está siendo superado. Ante eso, no hay nada que hacer. Tenemos compañeros amenazados, algunos que casi se debían disfrazar para venir a Santiago”, complementó.

Para terminar, el capitán del elenco colegial indicó que “el motivo de ahora es el tema de seguridad, nosotros tratamos (de jugar) y no se pudo. Hay compañeros que les han dicho que si salen a la cancha, sus familias no pueden entrar al estadio”.

“Volver a jugar, sería dispararse en los pies. Para mí es prioridad que Carabineros de Chile resguarde la seguridad y que cuando podamos jugar, volvamos. Hoy, poner el fútbol en la cancha, con lo que estamos viviendo, no puede ser, para mí al menos”, finalizó.