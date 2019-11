De Tezanos dijo que se arrepiente de haberle dicho “cobarde a Pinilla”

Manuel de Tezanos tuvo una discusión por Twitter con Mauricio Pinilla, a raíz de la suspensión del torneo nacional. El delantero apoyó que no se juegue y el periodista lo terminó tratando de “cobarde”. Sin embargo, ahora se retractó. “No pensé que se armaría tanto revuelo, no lo esperaba. Pero ya está, fue una discusión tuitera y punto. Nos pegamos un par de palos, supongo que es como cuando dices que las cosas quedaron en la cancha. No tengo nada en su contra, no hay ningún problema”, dijo a La Cuarta.

Según explicó, se arrepiente del calificativo y asume que cometió un error. “Fue algo del momento, tampoco creo que uno siempre tenga la razón, también te puedes equivocar. Sí hay algo de lo que me arrepiento, creo que fui muy duro y ocupé un calificativo que podría haber utilizado mejor. Perfectamente, pude disimularlo de otra forma, con un sinónimo más tibio”, indicó.

Por último, dijo que si se topan en algún lugar, “ningún problema. Lo podremos conversar, obvio. A lo mejor no nos trataremos muy bien al principio, pero yo creo que podemos llegar a un diálogo razonable”.