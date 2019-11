ANFP explicó por qué dio campeón a la UC en primera A y no a S. Wanderers en la B

El Consejo de Presidentes decidió suspender el fútbol chileno durante este 2019 y una de las principales polémicas que se generó en esta jornada fue la decisión de que no habrán ascensos, ni descensos en las categorías. Sin embargo, Universidad Católica fue proclamado campeón de la Primera A, pero no sucedió lo mismo con Santiago Wanderers que se quedó si subir de división.

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, explicó que esta situación de debe a que la "Conmebol exige calificar a un campeón, ya que eso gatilla una clasificación a una competencia internacional. Con respecto a la B tiene una categoría distinta, genera distintas acciones como los ascensos, que el Consejo de Presidentes decidió que no habría en ninguna de las tres categorías”.

Por su parte, el presidente de los “caturros”, Rafael González afirmó que se sienten perjudicados, pues su derecho de subir se lo ganaron “en cancha”. Además, comentó que "hicimos todos nuestros alegatos, conforme a la opinión jurídica que esgrimimos para revertir la decisión. Los argumentos de Wanderers no fueron considerados. Es injusto. Así como se utilizó un criterio para la Primera División, debería haberse aplicado el mismo para la B".

"Estamos bastante molestos, angustiados con la decisión del Consejo. Fundamentalmente, porque nuestra institución y nuestros jugadores hicieron el esfuerzo todo el campeonato", añadió González.

De hecho, el presidente no descartó acudir al TAS, lo que para la ANFP el equipo de la Quinta Región esta en todo su derecho, pues Robles expresó que "No somos quién para impedirle ejercer una acción por la que ellos entienden que se pueden haber visto perjudicados. No me corresponde calificar si es justo o no"