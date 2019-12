Jorge Valdivia quiere seguir en Colo Colo y jugar la Libertadores

Se terminó el torneo y en Macul comienzan a proyectar el 2020. La concesionaria está definiendo qué jugadores continúan y está negociando con los que podrían continuar. Ese es el caso de Jorge Valdivia, pues el volante cuenta con el apoyo del técnico. "El 'profe' -Salas- quiere que yo siga, el próximo año hay Copa Libertadores y eso me motiva mucho", declaró.

Eso sí, le falta sumar el respaldo de la dirigencia para continuar vistiendo de blanco el próximo año. "Ahora tendrá que ver la gente encargada de negociar y debe haber una posición del club en relación a eso. Lo importante es que el 'profe' quiere que siga el próximo año y eso se agradece, teniendo en cuenta lo poco y nada que jugué este año", sostuvo.

En los próximos días se definirá qué pasa con el futuro del volante, él reconoce que aún no quiere colgar los botines. "Ahora va a depender de lo que pueda pasar en lo que viene ahora en relación a las renovaciones (...) Tenemos que ver qué va a pasar. Ahora tiene que ver el club si quiere que yo continúe. La idea es seguir jugando", complementó.

Valdivia reconoció que ha escuchado ofertas desde que tenía la opción de negociar, a mediados del 2019: “Vengo escuchando ofertas desde el día que tuve la libertad para hacerlo. Desde junio o julio se podía negociar con cualquier otro club", sostuvo.

Por último, desmintió la existencia de un supuesto interés desde Santos FC de Brasil, pues afirmó que "cuando ustedes me escuchen a mí hablar de algo, de algún equipo, pueden confiar, porque no soy de los jugadores que llama a la prensa para poner mi nombre en un equipo, no lo he hecho ni lo voy a hacer, no va con mi personalidad. Cuando salga mi nombre, si no es de mi boca, olvídense".