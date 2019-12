Hinchas azules indignados por salida de Herrera y la U califica de "histórico" al portero

Mediante un comunicado, el Club Universidad de Chile abordó la salida del portero Johnny Herrera a quien no se le renovó el contrato, decisión que aseguraron, "se adoptó en conjunto con el cuerpo técnico".

"Agradecemos la entrega y profesionalismo de Herrera durante las 497 ocasiones en que defendió la camiseta de Universidad de Chile (52 torneos/copas disputadas – 5 goles), Club del cual forma parte desde los 14 años" dijo la U.

En la declaración, el club recuerda que Herrera es el jugador con más títulos: 8 campeonatos nacionales, tres Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana.

"Reiteramos nuestra infinita gratitud por su entrega y exitoso paso en la Institución, con logros y hazañas deportivas que lo han llevado a consagrarse como uno de los ídolos más importantes de nuestra historia" dijeron desde la U, donde finalizaron con un "¡Las puertas de la U siempre estarán abiertas para ti. ¡Gracias por todo, Johnny!"

Las palabras del club, sin embargo, no lograron aplacar la furia de los hinchas azules, quienes mediante redes sociales han arremetido contra la decisión.

"Ineptos", "no me quedan garabatos para ustedes", "hacen todo mal", "no lo merecía", son algunas de las reacciones de los azules.