Marco Medel y situación de Wanderers: “Tengo fe de que se pueda solucionar, que termine siendo una anécdota y el 2020 estemos en Primera"

El volante de Santiago Wanderers, Marco Medel, firmó esta mañana su finiquito con el club. Sus intenciones son seguir vistiendo la camiseta de los del puerto, pero si su equipo se mantiene en Primera B, como lo determinaron en la ANFP, es complicado que suceda.

El jugador reconoció a Soy Chile que tuvo negociaciones con los dirigentes, pero todo dependerá de lo que se defina el viernes en un nuevo consejo de presidentes. "Ellos necesitan saber dónde van a estar el próximo año para tomar decisiones. Lo mismo pasa con el cuerpo técnico", dijo.

Ni los 46 puntos que sumaron los caturros en la Primera B, ni ser líderes de su división fueron suficientes para ascender. Así lo definió el consejo de presidentes el viernes pasado, donde se decidió que habría un campeón de la Primera División, la UC, pero ni ascensos, ni descensos.

Sí, obviamente. Nosotros, desde que supimos la resolución de los presidentes, no quedamos nada conformes. Quedamos con un montón de sensaciones de tristeza, de amargura, de rabia incluso. Uno se desilusiona del fútbol por la manera en que toman las decisiones, porque no piensan en todo lo que puede abarcar esto.

Estamos con mucha fe en que esto se pueda revertir, que se nos pueda dar el título y el ascenso como se hizo con Católica, que se les entregó la copa, ellos celebraron. Nosotros esperamos que se haga lo mismo con nosotros. Lo ganamos en cancha, si no hubiese sido así no estaríamos reclamando.

Sí, el club. Nosotros nos sumamos a las manifestaciones pacíficas que se hicieron en Valparaíso. La Corporación también está tomando medidas.

De esa parte sé lo mismo que ustedes, todo lo que salió en la prensa. El club va a ser lo que corresponda. Nosotros tenemos que hacer fuerza con lo que más podemos que es mediáticamente, apoyar al club. Nosotros éramos trabajadores de ellos. Creemos que la injusticia también fue para Valparaíso.

Tengo mucha fe de que se pueda solucionar esto, que termine siendo sólo una anécdota y que el 2020 estemos en Primera.

Pienso lo mismo, esto lo digo a título personal. Creo que fue un robo y una decisión descriteriada. No pensaron en las consecuencias, se tira a la borda un torneo completo, no solamente para los jugadores, también para la gente que trabaja en el club. Si nosotros estamos en primera todos se ven beneficiados. El mismo hincha, nosotros todos los partidos estuvimos con 8 mil o 10 mil personas. Fue una decisión que no pensaron, sólo pensaron en los beneficios de su propio club. Nosotros sólo pedimos justicia deportiva.