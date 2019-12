Jorge Valdivia: "Me gustaría volver un día a Palmeiras"

Jorge Valdivia, mediocampista de Colo Colo, exteriorizó su deseo de regresar al Palmeiras y recomendó al ‘Verdao’ al entrenador argentino Jorge Sampaoli, luego del interés del conjunto de Palestra Italia por el hoy técnico del Santos.

El ‘Mago’, quien hoy negocia su continuidad en el 'Cacique' para la temporada 2020, dio una entrevista a Globo Esporte donde el Palmeiras, club que defendió en dos períodos y donde es muy querido por la hinchada, fue el denominador común.

Consultado por la posibilidad que el casildense cambie de club en Brasil y llegue al ‘Verdao’, Valdivia declaró que "siempre dije que él -Sampaoli- es uno de los mejores con los que trabajé. En la lista están Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Bielsa y Pablo Guede, a quien conocí en Colo Colo”.

"Sampaoli es un tipo que trabaja mucho, es detallista, profesional. Sabe lidiar con la presión y afrontar situaciones difíciles como convencer a los jugadores de hacer lo que él quiere. Además de trabajar bien, es una persona que puede cambiar ideas con el futbolista", añadió. Recordar que Valdivia fue dirigido por Sampaoli en la ‘Roja’, siendo parte del Mundial de Brasil 2014.

"El está clasificando a Santos a la Libertadores y ahora está siendo considerado por la prensa para asumir en Palmeiras, donde se le daría muy bien, porque conoce el fútbol brasileño y a los jugadores, pero desconozco su pensamiento, aunque podría llevarle alegría a los hinchas", apuntó

Continuando con el tema del estratega de origen argentino, el ganador de cuatro títulos con Palmeiras dijo que ”uno siempre quiere trabajar con los mejores, con el entrenador que te dé experiencia y confianza y a quien le entiendas su mensaje. El es uno de esos técnicos (…) pero no depende de mí ni de mi voluntad”.

Para finalizar, Valdivia no escondió sus ganas de volver algún día al Palmeiras. "Claro que por el cariño que tengo al club, por los años que pasé ahí conociendo la ciudad, a Sampaoli y Palmeiras, claro que me gustaría trabajar en ambientes buenos... me preguntaste si quiero volver a trabajar de nuevo en Palmeiras y a todo el mundo le gustaría, no solo a mí”, dijo.

"Sería lo mismo si es que no fuera Sampaoli, claro que me gustaría volver un día a Palmeiras", sentenció.