Herrera: “No hay mejor remedio que salir con la frente alto, dejé todo por uno de los amores de mi vida”

Johnny Herrera es el último ídolo que tuvo Universidad de Chile y acaba de terminar un el vínculo con el club de una forma que lo dejó desconforme. Él asegura que estuvo dispuesto a bajar sus pretensiones económicas para mantenerse, pero Azul Azul no lo tenía en sus planes.

"Cuando uno empieza, es difícil afrontar momentos duros. Pero con el tiempo, uno se va curtiendo y a aprender a llevar las situaciones de la vida. Los momentos maravillosos los disfruté a concho, pero también uno está con pena y tristeza, porque no espera salir de esa forma de su casa", dijo el portero a radio Cooperativa.

Pero luego explicó que está "tranquilo, no hay mejor remedio que salir con la frente alto, dejé todo por uno de los amores de mi vida. Hay que seguir adelante y mirar al próximo año".

Herrera, también explicó que sus diferencias con la dirigencia le terminaron pasando la cuenta. "En este capítulo final, casi nadie me quería en Azul Azul", pero que "las muestras de cariño de los hinchas, el apoyo de mi entorno, me hicieron reflexionar sobre la posibilidad de seguir".

"Los principales testigos que sabían lo que yo daba por la U era mi familia, mi entorno. Estaba dispuesto a dar mi brazo a torcer, bajar mis pretensiones económicas y seguir. Pero nada, estaba todo cocinado", añadió.

También relató cómo se enteró de la decisión y contó que Hernán Caputto fue quien le informó que ya no seguía el próximo año, aunque esa información había salido en los medios el día anterior. “Me dijo que era sólo decisión de él. En un principio le creí, pero después no, porque me dio el mismo discurso cuando me sacó (Alfredo) Arias del arco. Después salió (Rodrigo) Goldberg para explicarme que fue una decisión compartida. Entonces el argumento no fue válido, y me enteré el día anterior por la prensa, otra vez. Es la realidad que me tocó, no es la forma", precisó.

El meta volvió a criticar el manejo que tienen los dirigentes de la concesionaria que maneja al club, con quienes se enfrentó en distintas ocasiones a través de los medios. "La gente que está a cargo del club son empresarios, gente muy pudiente en el país, y a veces no le gusta que les digan las cosas en la cara. Yo tenía el mismo trato con la persona que cortaba el pasto con el presidente del club. A mí me molestó cómo llegó Arias, un capítulo lleno de mentiras. Son situaciones básicas como para que la U se equivoque y lo reitere", apuntó.

"Lo que hice fue tratar de ayudar a que la U saliera a flote. Llegaba un minuto donde no sabías para dónde iba la micro, y estuvimos en el fondo del abismo, llegamos a ser últimos. Pero me voy con la frente en alto, consciente que dejé todo lo que tenía", sentenció.