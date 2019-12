[VIDEO] Seleccionado peruano le pidió perdón a su esposa por TV tras escándalo por infidelidad

El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, se encuentra en un complicado comento pues tuvo que pedir perdón a su esposa por TV tras protagonizar un escándalo de infidelidad.

Luego del partido que disputó su equipo Alianza de Lima ante el Sporting Cristal, el peruano fuer abordado por la prensa para referirse al encuentro y aprovechó para pedir perdón.

El portero expresó a Gol TV que “estoy feliz con el resultado y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles, por los errores que he tenido. No me justifico, pero quisiera que me diera una oportunidad y pelear por mi familia”.

Además afirmó que está viviendo uno de los “más difíciles que me han tocado, sentir que puedo perder a mi familia y sólo quiero recuperarla”.

“Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, para poder recuperar tu confianza y recuperar a mi familia también”, finalizó el seleccionado.