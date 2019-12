La U quiere a Mora y desmienten interés por Rodríguez

Felipe Mora no lo pasa bien en los Pumas, no es considerado por el DT y está la posibilidad de que vuelva a vestir de azul. El problema es que en Azul Azul no cuentan con un fondo amplio en la caja chica y el valor del sueldo del delantero es muy alto. Actualmente gana 100 mil dólares en el elenco mexicano y en la Y le pueden ofrecer hasta 20 mil de la moneda estadounidense. Las pretensiones de los azules es traerlo a préstamo por un año y en eso ya hay acuerdo.

Respecto a la posibilidad de sumar a la negociación al otro chileno que tampoco es considerado por el entrenador español Míchel González, desde Azul Azul lo descartan completamente.