Camilo Moya en la preparación del preolímpico: “Me gustaría ir con Aránguiz a los JJ.OO.”

En medio del turbulento año que tuvo la Universidad de Chile, que al momento de la suspensión del Campeonato Nacional peleaba por salvarse del descenso, el volante azul, Camilo Moya (21), se consolidó como titular de la mano del DT Hernán Caputto, y como uno de los jugadores de mejor rendimiento del equipo.

Hoy las aguas no siguen quietas para los azules, luego de la salida del histórico arquero y capitán, Johnny Herrera, y el lío por la elección del cupo de "Chile 4" para la Copa Libertadores. Moya, ajeno, trabaja con la Selección Chilena Sub 23 en Juan Pinto Durán, para el preolímpico que se disputará entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020 en Colombia, donde se definirán los dos representantes de Sudamérica para los JJ.OO. de Tokio 2020.

Estamos concentrados y entrenando en doble jornada algunos días. Todo bien, está súper intenso.

Feliz de representar a un país, ojalá poder estar en la nómina final. Uno se toma esto con felicidad y aprovechando el día a día.

Son diferentes trabajos, pero uno se trata de adaptar lo más rápido posible a lo que son los trabajos en la Selección.

Charles Aránguiz, es muy bueno.

Con la llegada de Hernán (Caputto) fui agarrando mucha confianza. Él me dio la confianza para jugar, tuve compañeros igual que me aconsejaban mucho y me llevó a madurar futbolísticamente. Gracias a Dios, en lo personal, pude andar bien.

Sí, cuando volví del préstamo era lo que quería. Quería pelear un puesto en la U y poder jugar.

No sé muy bien cómo se maneja el tema ahí. Yo ahí no me puedo meter, son cosas que están viendo los dirigentes.

Obviamente lo más justo sería que se definiera en cancha, si están las condiciones dadas para jugar ese partido.

Nos tomó por sorpresa. Sabemos todo lo que significa Johnny y todo lo que ganó en la U. Cuando uno llega, lo tomas como un referente, como un modelo a seguir para muchos jugadores. Más allá no me puedo meter en la decisión que tomen los dirigentes. Pero cuando estuve con él traté de aprender muchas cosas. Él hablaba con todos.

Yo creo que hay muchos jugadores de mucha calidad, pero a veces no se te da la oportunidad y hay que ir a buscarla a otro lado. Desde mi punto de vista y desde lo que me tocó, yo me fui joven a España y volví a los seis meses a San Luis y ese paso me sirvió mucho. Ahí jugué harto y tuve al lado a jugadores con mucha experiencia.

Creo que se podría valorar más, pero el club te da la oportunidad de poder mostrarte y va a depender de cada uno si la aprovecha o no.

Sí, pero el puesto me lo gané, porque también me tocó estar ahí afuera. Mientras no se te están dando las posibilidades tienes que ser fuerte de cabeza. Esto es así, te va a tocar jugar y otras veces no.

Me tomó por sorpresa. Cuando desperté mi hermano me lo había enviado por Whastapp. Quedé sorprendido, no me lo esperaba.

Porque hay derechos que hay que exigir. Tengo familia, tengo una abuela, por ejemplo que necesita una pensión. Quiero algo más justo para mi familia y mis amigos. Yo era de Puente Alto y ahí vi todas las desigualdades que hay.

En lo personal, ojalá ser de la lista del preolímpico, quedarme en la U y hacerme un nombre en el equipo. Jugar una Libertadores igual es una buena vitrina y después veremos lo que pasa.