Libertadores: ANFP posterga para este jueves la decisión sobre el 'Chile 4'

La ANFP informó en la presente jornada que la reunión de directorio programada originalmente para hoy, donde se iba a definir el cupo ‘Chile 4’ para la Copa Libertadores, fue postergada para este jueves, en horario por confirmar.

La Federación de Fútbol de Chile no logró llegar el martes a una resolución respecto a la definición del equipo que se sumará a Universidad Católica, Colo Colo y Palestino en el máximo certamen continental de clubes.

Los equipos que solicitan el billete son Universidad de Chile, Unión Española y Unión La Calera. Por lo pronto, el mandamás del balompié nacional Sebastián Moreno aclaró que el Artículo 80 no es aplicable para tomar esta decisión. Cabe recordar que ‘hispanos’ y ‘cementeros’ se basan en ese argumento para quedarse con el cupo.

“Después de un exhaustivo análisis de todas las normativas de las bases de la competición de Copa Chile, se ha determinado que no es aplicable el artículo que soluciona esto de manera categórica, que es el Artículo 80, porque no se ha podido determinar la figura del campeón y campeonato. Al no poder existir esto, ANFA ha definido su postura en que sea ANFP quien decida esta temática”, expresó ayer el timonel del ente con sede en Quilín.

Esta resolución responde a la imposibilidad de definir este cupo en cancha y a la decisión de la Conmebol de contar con la información de los clubes clasificados antes del 16 de diciembre próximo.