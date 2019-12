Kevin Quevedo y opción de llegar a la 'U': "Es un equipo importante"

El joven delantero peruano Kevin Quevedo se refirió a la opción de llegar como refuerzo a Universidad de Chile, luego que su nombre apareciera como posible incorporación del elenco colegial para la temporada 2020.

El cuadro azul cuenta con al menos ocho nombres en carpeta para reforzar la plantilla, buscando retomar el protagonismo perdido en el balompié nacional. Pablo Aránguiz, Roberto Gutiérrez, Felipe Mora, Walter Montillo, Edson Puch, Marcelo Díaz; Fernando Cornejo y Luis Del Pino Mago suenan en el CDA.

El último nombre en aparecer es el de Kevin Quevedo, jugador de los registros de Alianza Lima que anotó este año 17 goles en 30 partidos con los ‘íntimos’.

Consultado por la posibilidad de llegar a un grande de Chile, el oriundo de Lima declaró a Fox Sports que “me llena de alegría por lo que he hecho este año, a la ‘U’ no la sigo, soy sincero, pero recién me entero y sería bueno. Es un equipo importante, ahí estuvo Raúl Ruidíaz”.

“Si llega la oferta de Universidad de Chile la vamos a analizar, como todas las que estudia mi papá y asesores. Bienvenido sea”, agregó.

Quevedo fue seleccionado Sub 20 con Perú en el Sudamericano de 2017 y Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.