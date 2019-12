Herrera denunció que se peleó con Azul Azul por negarse a operar un ojo de Jimmy Martínez

Johnny Herrera estuvo en la cena de fin de año de la Corfuch, donde repasaron su carrera y le hicieron un homenaje por su larga trayectoria en el club.

El meta, entre lágrimas, recordó con los asistentes distintos momentos que vivió vistiendo la camiseta de Universidad de Chile. Pero más allá de los títulos, que lo convirtieron en el jugador más ganador de los azules, Herrera también comentó esos episodios que lo distanciaron de la dirigencia que maneja al club. "A lo mejor la estoy cagando, pero ustedes saben que a Jimmy Martínez le pillaron un tumor en el ojo, estuvo mucho tiempo sin jugar, casi pierde su carrera, y pocos lo saben, pero Azul Azul peleó por no pagarle", aseguró el arquero a Red Gol.

El portero cree que ese tipo de conflictos le terminaron pasando la cuenta y condicionaron su renovación. "Yo me peleé por eso y ese tipo de roces estoy seguro que me tienen afuera. Pero me voy con la conciencia tranquila, porque me tocó defender a su compañero ", afirmó.