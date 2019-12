Fernando Cornejo: “Sería lindo poder llegar a Universidad de Chile”

El volante de Coquimbo Unido, Fernando Cornejo, reconoció que hay conversaciones avanzadas para ser uno de los nuevos refuerzos de Universidad de Chile.

En conversación con Radio Cooperativa, Cornejo afirmó que “estoy contento por estar entre los posibles jugadores que pueden llegar a la U. No he conversado con mi representante en estos últimos días, me han llamado bastante para preguntarme si estoy listo o si está confirmado".

En la misma línea agregó que “sí hay negociaciones y conversaciones avanzadas con ellos. Sería lindo poder llegar a la U, un club grande, y tratar de hacerlo de la mejor manera si es que se llegase a cumplir”.

“Creo que las decisiones que he tomado ahora han sido buenas, me han ayudado para crecer y ser un mejor jugador, corregir errores que tenga como jugador”, sostuvo.

Finalmente, manifestó que “en esta etapa creo que sí estoy en un momento en el que me gustaría y podría estar en un grande si es que se llega a cumplir".