Leandro Benegas no llegó a acuerdo y se suma al éxodo azul

Continúa el éxodo de jugadores en Universidad de Chile, luego de que se confirmara que el delantero Leandro Benegas no continuará en el cuadro estudiantil.

Según informó Radio Cooperativa, el nacionalizado chileno no llegó a un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul, que decidió no extender el vínculo del ex Unión La Calera, debido a sus altas pretensiones económicas.

Benegas llegó el año 2015 a la “U”, teniendo su mejor temporada este 2019, en donde disputó un total de 25 partidos y anotó ocho goles.

Cabe recordar que ayer jueves Rodrigo Echeverría también confirmó en redes sociales que no seguirá en el cuadro laico, tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia.

A estas salidas se suma la de Johnny Herrera, que ya fue ratificado como nuevo portero de Everton de Viña del Mar, conjunto con el que ganó un título el año 2008.

Asimismo, otro de los históricos, Matías Rodríguez, no ha podido extender su vínculo con Universidad de Chile, debido a que Azul Azul le ofreció continuar con una rebaja en su sueldo, lo que no fue aceptado por el trasandino.