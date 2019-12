Peruana Analí Gómez ganó Mundial Femenino 'Maui And Sons Pichilemu'

18:08 Con espectaculares olas, un imponente sol y buen marco de público, se desarrolló este domingo la gran final del Mundial de Surf Femenino 'Maui And Sons Pichilemu Women’s Pro by Royal Guard'.

Las cerca de mil personas que llegaron a la playa Punta de Lobos disfrutaron de la sólida actuación de la peruana Analí Gómez, quien se llevó el título por segundo año consecutivo de la sexta edición del certamen planetario, tras vencer en una infartante definición a la australiana Freya Prumm con un puntaje total de 9.75.

“Estoy muy feliz y emocionada, sobre todo por el cariño de la gente. Aunque el primer día tuvimos unas olas chiquitas, fue un torneo increíble y este trofeo se lo dedico a mi querido Perú. Espero estar el próximo año defendiendo el título”, señaló la flamante monarca.

Si bien el viernes y sábado las condiciones del mar no fueron las óptimas, hoy la acción fue total y las ocho riders que disputaron las fases de eliminación directa mostraron un alto nivel de surf.

La última jornada del torneo comenzó a las 10:30 horas con la disputa de los cuartos de final. Y ya en el primer heat se vivió la primera sorpresa del campeonato, luego que la estadounidense Ella McCaffray dejara en el camino a la costarricense Leilani McGonagle, finalista del año pasado y monarca en Pichilemu el 2017, con una puntuación de 14.15.

En la segunda serie Prumm se impuso con solvencia sobre la alemana Camilla Kemp al marcar un puntaje de 12.40. Después, vino el duelo entre Gómez y la portuguesa Carol Henrique. Tras 30 minutos de buenas “maniobras” en unas perfectas olas fue la limeña quien sumó 9.75, los que le permitieron avanzar a las semifinales. Por último, el cuarto heat se lo llevó la argentina Josefina Ane quien logró una sumatoria de 11.00 ante la portuguesa Yolanda Hopkings.

De ahí, se vinieron las semifinales con los enfrentamientos entre McCaffray ante Prumm y Gómez contra Ane. Como era de esperar, los duelos estuvieron marcados por un impresionante surf que sacó aplausos de los fanáticos que observaban desde la playa y los morros. Luego de un brillante despliegue sobre las tablas Freya y Analí lograron avanzar hasta la última fase.

Exactamente a las 14:24 se dio inicio a la gran final del Mundial de Surf Femenino "Maui And Sons Pichilemu Women’s Pro by Royal Guard”. Ambas riders no se dieron tregua hasta casi el término del heat, pero finalmente fue la peruana quien dejó clara toda su calidad para llevarse el título desde Punta de Lobos.