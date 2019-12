Paula Navarro con el título en la mano: “Costó que lo entregaran porque siempre tienen problemas más importantes que el fútbol femenino”

El fútbol femenino tiene a su monarca oficial, Santiago Morning obtuvo por segundo año consecutivo el título del torneo local. La ceremonia se realizó en Quilín, hasta donde llegó el plantel completo. Eso sí, no fue fácil lograr la premiación, las protagonistas reclamaron públicamente para presionar en que se oficialice esta instancia. Paula Navarro, entrenadora de las microbuseras, afirmó que es necesario darle más relevancia a esta disciplina.

Es la finalización de un proceso, yo creo que siempre eso es importante. Efectivamente costó un poco que lo entregaran porque siempre tienen problemas más importantes que el fútbol femenino.

-Siempre se habla de la desventaja en la que está el fútbol femenino, ¿hay aspectos en los que se logró avanzar este año?

Sigue faltando. Las autoridades, la ANFP y Conmebol están muy al debe. Quedó demostrado en la Copa Libertadores, necesitamos con urgencia poder tener los derechos de formación de nuestras jugadoras para que los equipos extranjeros no lleguen y se las lleven. ¿Cómo los clubes van a invertir si no pueden vender a una jugadora?

No sé por qué Conmebol se da tantas vueltas en eso, si debiera ser igual que en los hombres. Aquí no hay diferencias. Nosotros jugamos lo mismo que ellos, con las mismas reglas, no entiendo por qué no se puede aplicar la misma norma. Ellos tienen otra realidad paralela, tienen la misma actitud que la ANFP. El fútbol femenino no es prioridad. Yo lo viví en Quito, a mí nadie me lo contó.

Es cosa de que investiguen cuáles son los premios de la Copa Libertadores de hombres y cuáles son los de las mujeres. Es un chiste. Aquí en el campeonato nacional no hay premios en plata. Te regalan una copa y medallas y sería. Por ir a la Libertadores no nos pagan. O sea, nos mandan 7 mil dólares una semana antes que es para cubrir cosas como sobrepeso o alguna emergencia de alguna jugadora. Pero no alcanza para nada porque llevas una delegación de 30 personas. Entonces, cómo le vas a pedir a la federación de Chile que no haga diferencias si los que organizan todo son de la Conmebol y ellos tampoco lo hacen. Pero hay que seguir en la lucha.

Ha sido un año bien complejo, por el escenario país. Hubo muchos cambios en el rol de la mujer, no sólo en Chile, sino que en el mundo. El año deportivo fue muy bueno, contamos con muy buenas jugadoras y además logramos los objetivos que teníamos: pasar de fase en la Copa Libertadores y ser campeonas nuevamente. Lamentamos todo lo que pasa en el país, por los problemas que hay, pero siempre después de la revolución viene la evolución.

Ahora estamos en proceso de planificación, las chicas se van de vacaciones esta semana y vuelven el 15 de enero. Estamos trabajando en la planificación del 2020, la Copa Libertadores es en Chile y hay que llegar lo más lejos posible.

Me gustaría estar en la final de la Copa Libertadores acá en Chile y para eso estamos trabajando, viendo jugadoras para refuerzos. Para eso es importante tener un plantel de primera línea.

Todos los años las plantillas sufren cambios, estamos viendo jugadoras para diferentes puestos, no para uno en específico. Más bien buscamos un perfil como jugadora de Santiago Morning, entonces no puede ser cualquiera.

-Hay varias que tenían contratos sólo por este año, por ejemplo María José Rojas…

La Cote efectivamente se queda y estamos viendo a varias otras que van a renovar contrato. Los primeros días de enero vamos a poder anunciarlas. Estamos trabajando en eso.

Muchas, en la Copa Libertadores hubo varias. Hay unas jugadoras de allá de Brasil que realmente son extraordinarias. Así que ahí estamos viendo qué podemos hacer con alguna de ellas. Estamos tratando de reforzarnos de la mejor forma posible. Este año terminamos con 13 jugadoras contratadas y esperamos que el próximo sean muchas más. Por eso es muy importante que la empresa privada se sume. La gente de Absolut ha sido un gran apoyo, porque nos permite tener a más jugadoras con contrato.

Yo creo que el cambio que se ha producido con las mujeres en el mundo es importante. Ahora las mujeres dicen lo que piensan y lo que sienten, ya no tienen miedo. Ellas se organizaron, nuestras jugadoras son bien comprometidas. Si ellas quieren hacer algo, para nosotros no hay problema, siempre que sea con respeto.