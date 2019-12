La U y Pinilla están lejos de unir sus caminos

17:21 El nombre del delantero no está en la carpeta de Azul Azul para la próxima temporada. Además el ex seleccionado analiza el retiro.

Mauricio Pinilla disfruta de sus vacaciones familiares, tras el término del vínculo con Coquimbo. Desde que eso sucedió su nombre parecía acercarse al CDA nuevamente. El delantero arregló sus diferencias con Carlos Heller y ha manifestado públicamente sus deseos de haber terminado su carrera en el club que lo formó.

Sin embargo, hasta ahora no es algo que se pueda concretar. Desde Azul Azul negaron tajantemente aque Pinigol pueda volver a vestir de azul. “No hay ninguna posibilidad”, advirtieron. Lo cierto es que al ex seleccionado le han llegado ofertas de distintos clubes, pero él está definiendo si continúa jugando o cuelga los botines. Decisión que tomará una vez que regrese de su descanso. Por ahora el destino de Pinilla es incierto, pero está lejos de Universidad de Chile.

De todas formas, la U sigue buscando otros jugadores para el 2020. Un nombre que ilusionó a la fanaticada fue el de Walter Montillo. Pero, la negociación está complicada, aunque no finalizada todavía. "Nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo con él y la última comunicación que tuvimos fue con su representante", reconoció Rodrigo Goldberd a Cooperativa, director deportivo de Azul Azul.

Según indicó, quieren evitar generar conflictos entre el “10” y su actual club. "Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio, el vendrá en la medida que pueda. Si eso significa un trauma o peleas, probablemente no se dé. Pero estamos trabajando de la manera más silenciosa posible, precisamente para no causarle daño a nadie", aseguró.

Sin embargo, aclaró que "no se ha caído la opción, pero no es algo que estemos forzando. Tienen que darse varias cosas que lamentablemente no puedo contar, varias circunstancias para que haya humo blanco (…) Pero lo más importante es que él esté tranquilo y que si eso llega a buen puerto, fantástico. Si no, tenemos en nuestra carpeta otros nombres más", indicó.

Por último, al ser consultado por las tratativas con el zaguero venezolano Luis Del Pino Mago, Goldberg afirmó que "tenemos que afinar ciertos detalles que son más del tipo administrativo y esperamos tener buenas noticias a fines de esta semana, ojalá se pueda concretar".