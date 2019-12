Patricio Mardones afirma que fue penal el del 94

Universidad de Chile vivió un día histórico el 18 de diciembre de 1994, consiguió ser campeón en Primera División, tras de 25 años. Patricio Mardones fue clave en ese partido que se disputó en el Estadio El Cobre, pues anotó desde los 12 pasos el tanto que le dio el triunfo al elenco universitario.

La jugada previa al penal generó polémica y el exvolante aseguró que estuvo bien cobrado. “Sí, fue penal. En los penales, no hay más grandes ni más chicos. Hay árbitros que no los cobran y en este casi sí lo hizo, y no dimos más vueltas sobre el tema”, dijo a radio Futuro.

La UC era el otro aspirante a ese trofeo y sus reclamos fueron insistentes por el penal, para ellos, mal cobrado. “La Católica reclamó mucho, Pellegrini siempre lo hacía, pero nosotros no le dimos más al tema”, agregó.

En aquel torneo, si la U llegaba a perder con Cobresal, se debía disputar un partido de definición con los cruzados y Pato Mardones reconoció que ahí pudo ser más complejo lograr la hazaña. “Ese año, nosotros fuimos superiores. Católica era un gran equipo y tenía siete puntos de ventaja, pero se los descontamos. De todas maneras, no desconocemos que en un partido de definición se nos podría haber complicado, porque ellos llegaban mejor”, mencionó el exfutbolista.

Mardones, actualmente trabaja en las divisiones menores de la U. Al analizar el presente del club, aseguró que la falta de recursos podría permitir que los jugadores que vienen de la cantera tengan la posibilidad de llegar al primer equipo. “Se abre una puerta para que aparezcan jugadores interesantes en el área formativa. Esta es una de las formas que se den los espacios para chicos que si no les das minutos, no sabrás nunca cómo pueden rendir”, enfatizó.

Además, apuntó que “hay un potencial de chicos que necesitan ir creciendo. No necesariamente que estén jugando siempre, pero sí que vayan teniendo roce entrenando y otras cosas. Hay cinco o seis que vienen pisando fuerte. Ojalá puedan confirmar lo que han hecho en su etapa formativa”.