Fernando Cornejo: "Es un desafío grande el llegar a la 'U'"

El mediocampista nacional Fernando Cornejo se refirió este miércoles a su inminente llegada a Universidad de Chile como refuerzo para la temporada 2020, calificando como “un desafío grande” el arribar al elenco colegial desde Coquimbo Unido.

El volante de 23 años solo está a la espera de lo que diga el cuerpo médico azul para firmar en el equipo que dirige Hernán Caputto.

"Estoy contento por lo que estoy viviendo. El doctor debe dar el visto bueno y ahí ya estaríamos OK para estar firmando”, expresó el ex Cobreloa, Audax Italiano y los ‘piratas’ en radio Cooperativa.

"Es un desafío grande de llegar acá. Es un equipo que no le ha ido bien este último año, pero sigue siendo un grande, con una hinchada tremenda y solo nos queda hacer las cosas bien”, complementó.

Además, el hijo del recordado ‘corazón de minero’ afirmó que "estando en la ‘U’ a uno lo ven de otra manera y si uno aprovecha bien la oportunidad, se pueden dar otras cosas, así es que dar lo mejor de mí, para que se abran nuevas puertas”.

Por último, Cornejo se refirió al estratega del elenco colegial, ex seleccionador nacional Sub 17. "A Caputto lo conocí en una preselección, es trabajador, conoce al jugador joven y estoy feliz de que me haya llamado por la idea de juego que busca proponer", sentenció.