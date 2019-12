Colo Colo oficializó retorno de Matías Fernández: "Es una felicidad volver"

El mediocampista nacional Matías Fernández entregó sus primeras impresiones como flamante refuerzo de Colo Colo para la temporada 2020, en su retorno al elenco popular tras 13 años.

“Para mí es una felicidad volver, después de una carrera larga. Tengo mucha ilusión, la misma que tenía cuando llegue a Colo Colo con 12 años, así que con muchas ganas”, apuntó de entrada el Mejor de América en el año 2006.

Además, el volante de 33 años indicó que “estoy ansioso de volver a entrenar, de estar en el Monumental, de sentir a la gente, de poder jugar. Muy ilusionado”.

Continuando con sus sensaciones de volver a jugar por el ‘Cacique’, el ex Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, entre otros equipos, señaló que “tengo la ilusión de disfrutar cada partido y cada entrenamiento y el tiempo dirá para qué estamos preparados”.

“El hincha colocolino siempre me ha manifestado su cariño y su amor, y agradecido de ellos. Y en los años en que no he estado acá he seguido al equipo como hincha”, complementó.

En tanto, el ‘Mati’ afirmó su deseo de ganar nuevos títulos con los albos. “Ese es el sueño, por algo le dicen a Colo Colo el eterno campeón. Como dije antes disfrutar cada entrenamiento, cada partido y eso te lleva a lograr los objetivos”.

Por último, a la hora de dar un mensaje a los hinchas del club, Fernández declaró que “estoy muy contento de estar acá, que espero sentir el apoyo de todos. Prometo dar todo, prepararme al máximo, gracias y espero que sigan apoyando al popular. Abrazo y bendiciones”.