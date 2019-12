Prensa española alaba a Arturo Vidal: "No pone nunca el modo pausa"

16:58 El bicampeón de América con la ‘Roja’ comenzó el duelo como titular en el Camp Nou, disputó todo el encuentro y firmó una destacada actuación con su particular entrega, además de ser el encargado de colocar el 2-0 parcial en el marcador.

La prensa española valoró este sábado el despliegue presentado por el mediocampista chileno Arturo Vidal en la goleada del FC Barcelona por 4-1 sobre Deportivo Alavés, en duelo por la liga española jugado en el Camp Nou.

El bicampeón de América con la ‘Roja’ comenzó el duelo como titular en el Camp Nou, disputó todo el encuentro y firmó una destacada actuación con su particular entrega, además de ser el encargado de colocar el 2-0 parcial en el marcador. Cuando corría el minuto 44 de juego, una gran jugada colectiva de los catalanes terminó con Luis Suárez cediendo para el ‘King’ y este último desenfundó un potente remate que dejó sin opción al golero Fernando Pacheco. Golazo.

Mundo Deportivo le dio visto bueno a la actuación del formado en Colo Colo. “Elevó la agresividad en la presión alta y se sumó al ataque con frecuencia, logrando el 2-0 con un golazo. Buen partido en líneas generales”, sostuvo.

Otro medio afín al cuadro culé, el Diario Sport, elogió la entrega física del ex Juventus y Bayern Múnich, además de calificarlo con nota 8.

"No para, no descansa. No pone nunca el modo pausa. Sube, baja y muestra un despliegue físico envidiable. Le falta fútbol para aprovechar tanto sacrificio, pero tiene mucha llegada y lo compensa con el alma. Marcó su sexto gol esta temporada con un trallazo”, escribió.

Por último, el diario madrileño Marca indicó que el ’22’ del equipo de Ernesto Valverde "tuvo mucha presencia en ataque. Se entiende con los tres de arriba y eso se nota. Marcó un golazo".