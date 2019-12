Matías Fernández fue presentado a lo grande en el Estadio Monumental

El mediocampista nacional Matías Fernández fue presentado oficialmente este domingo como nuevo refuerzo de Colo Colo, en un evento que contó con cerca de 10 mil hinchas del ‘Cacique’ en el Estadio Monumental.

El Mejor de América en 2006, que en la temporada 2019 jugó en el Junior de Barranquilla, se reencontró en la presente jornada con la afición alba después de 13 años.

El evento se inició con las mejores jugadas del ‘Mati’ proyectadas en las pantallas del reducto de Pedrero. Luego, el jugador ingresó a la cancha acompañado de sus hijos y del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

El mandamás de la concesionaria alba le pasó a Fernández la camiseta con el ’14’ en la espalda y luego declaró que “hoy es un día que va a quedar en los recuerdos de esta institución, vuelve Matías Fernández después de 13 años. Estamos orgullosos de haber aportado con la vuelta de Matías”.

Tras cartón, el volante ofensivo de 33 años tomó el balón para dominarlo frente a la hinchada y luego comenzó a regalar pelotas a los fanáticos.

Para finalizar el evento, el ex Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, entre otros equipos, le dedicó unas palabras a la afición. “Quiero darle las gracias y la gloria a Dios. Dejaré guardado en mi corazón este recibimiento. Sabía que me querían, pero que no tanto. Prometo dar todo de mí para estar al cien por ciento”, señaló de entrada.

"Es un orgullo y un honor vestir esta camiseta. 13 años después vuelvo a mi casa. Espero darlo todo para glorificar el nombre de Dios. El cariño de la gente me motiva. Estoy muy contento por este recibimiento. Va a quedar guardado en mi corazón por toda mi vida”, agregó.

Continuando con su locución, el mundialista en Sudáfrica 2010 dijo que "es un momento inexplicable sentir el cariño de la gente. Estoy muy contento y emocionado, Espero disfrutar junto con ellos, cada día, cada partido. Espero conseguir cosas importantes, vamos en busca de esos campeonato de la mano de Dios”.

Con el dorsal 14 que lo caracterizó en su primera etapa en el elenco popular, Matías Fernández hizo un breve recorrido por el campo para despedirse de la hinchada. La conferencia de prensa del centrocampista se realizará dentro de la próxima semana.