Medel se enfrascó en discusión con su técnico en victoria de Bologna

El seleccionado chileno Gary Medel disputó los 90 minutos este domingo en el triunfo de Bologna como visitante por 3-2 sobre Lecce, en compromiso válido por la decimoséptima fecha de la Serie A italiana 2019-2020.

El formado en Universidad Católica cumplió un aceptable cometido sobre el gramado del Stadio Comunale Via del Mare. Destacó principalmente en labores de quite en el sector medio, anulando de buena forma la labor ofensiva del local.

A los 41 minutos el ‘Pitbull’ recibió cartulina amarilla por darle un empujón a Panagiotis Tachtsidis, quien le había cometido justamente una infracción al chileno.

El empujón del ex Besiktas no pasó desapercibida por el entrenador Sinisa Mihajlovic, quien recriminó fuertemente a Medel. El problema es que el reto no le gustó al volante nacional y se enfrascó en una discusión con su técnico.

Los ‘rossoneros’ se quedaron con la victoria gracias a las anotaciones de Riccardo Orsolini, a los 43 y 66 minutos, y de Roberto Soriano, a los 56’.

El dueño de casa, en tanto, llegó al gol en las postrimerías de la brega a través de Khouma al Babacar (85’) y Diego Farías (90+1’).

Con este resultado, el equipo de Medel saltó al octavo lugar de la tabla con 22 puntos, a siete del primer equipo en zona de clasificación para los torneos internacionales 2020-2021 (Cagliari).

Por la jornada 18 del Calcio, Bologna recibirá el lunes 6 de enero a la Fiorentina, elenco donde milita Erick Pulgar y que se ubica en el decimoquinto lugar con 17 unidades.