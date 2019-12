Alberto Longo, director general de la competencia: "Ahora el país tiene cosas más importantes de qué preocuparse que de la renovación de la Fórmula E"

El 18 de enero en el Parque O'Higgins se correrá la tercera fecha del campeonato de la Fórmula E. Será la segunda vez en el recinto después de las quejas de los vecinos por el circuito urbano que atravesó Santiago, Providencia y Recoleta en 2018.

El español Alberto Longo, director general de la competencia, cuenta a hoyxhoy sus expectativas para la carrera, así como las dudas que hubo respecto a una posible suspensión por la situación social de Chile, los cambios en el asfalto de la pista tras la calurosa jornada de este año, y las dificultades para una eventual renovación del contrato. "Para nosotros Chile es como volver a casa", dice.

Tuvimos dudas, y preocupación, pero nos hemos estado preocupando y tenemos la suerte de que podemos llamar directamente al alcalde Felipe Alessandri, así como al intendente o la ministra del deporte, y nos han tranquilizado de que la situación ha ido normalizándose.

Fue un tremendo espectáculo ver a los coches cómo intentaban pasar por esa zona con toda la gravilla que se iba soltando (...) pero no podemos permitir que vuelva a ocurrir. En la ante curva y en la post curva en las que se levantó el asfalto se decidió meter otro tipo de compuesto que es el que se utiliza en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. Ya se hizo el trabajo, por lo que hay un espacio considerable de tiempo para que ese asfalto se asiente.

No solo eso, hemos hecho cambios mínimos en el trazado de la pista. Para nosotros es fundamental el tema del show, y del adelantamiento. Este año fue una carrera estupenda y ahora pensamos que será mucho mejor en enero.

Nosotros teníamos un acuerdo por tres años que se termina el 18 de enero. Obviamente, ahora el país tiene cosas más importantes de qué preocuparse que la renovación de la Fórmula E, lo cual nosotros respetamos. También el 2020 es año de elecciones.

Ahí podremos empezar y ver cómo está la situación del país. Entiendo que un alcalde cuando su mandato le quedan menos de un X número de meses no puede firmar un contrato que exceda ese número de meses. Tendremos que ver si es que se puede firmar un contrato, nosotros tampoco no ponemos ninguna presión porque entendemos la situación por la que está pasando el país. Entendemos que no deberíamos ser la prioridad.