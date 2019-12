Alexis fue elegido como uno de los mejores delanteros de la década de la Premier

Este no fue un buen año para Alexis Sánchez. El delantero nacional pasó del Manchester United, donde no logró satisfacer las expectativas, al Inter de Milán, pero la lesión al tobillo izquierdo no le permitió jugar. Sin embargo, tenía un colchón de su paso por el Arsenal, donde logró brillar en los cuatro años que vistió esa camiseta.

Por lo mismo, fue nombrado entre las alternativas para armar a un equipo ideal de la década de 2010 en la Premier League. Así lo anunció la cuenta oficial del torneo, donde aparece junto a otros jugadores de elite como Sergio Agüero, Wayne Rooney, Harry Kane, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Robin Van Persie, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Olivier Giroud, Luis Suárez, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Dimitar Berbatov.

{TWITTER= 1209081719741206529}