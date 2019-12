Pachuca: "La UC no ha vuelto a comunicarse por Puch"

La directiva del Pachuca mexicano reveló que Universidad Católica no ha hecho nuevos esfuerzos por conseguir la continuidad del delantero Edson Puch, una de las figuras del elenco de la franja en el título del Campeonato Nacional 2019.

A mediados del presente mes, Cruzados SADP presentó una oferta a los ‘Tuzos’ por el iquiqueño que fue calificada por la tienda azteca como “una vergüenza”. El campeón chileno ofreció 120 mil dólares más el 20 por ciento de una futura venta.

El club dueño del pase de Puch aseguró que la institución que quiera al ariete debe cancelar los 1,5 millones de dólares que cuesta su carta.

Consultado por si han existido nuevos contactos con la UC, un directivo de Pachuca declaró a El Mercurio que “desde la primera oferta, que fue una vergüenza, Católica no ha vuelto a comunicarse con nosotros. Siempre hacen lo mismo y son prácticas que no nos gustan, y por lo mismo, somos categóricos en decir que en esos términos, el jugador no va a ir a la Católica”.

Además, la fuente admitió que Colo Colo continúa en la lucha por quedarse con el atacante de 33 años. “Después de la presentación de Leonardo Valencia, nos comunicamos con ellos y nos dijeron que siguen dispuestos a pagar por Puch”, reveló.

Puch tiene contrato con Católica hasta el 31 de diciembre y ya ha manifestado su deseo de continuar en la precordillera. Incluso, la dirigencia que encabeza Juan Tagle ya arregló los términos salariales con el jugador para el 2020.