Iván Morales: "Me gustaría seguir en Colo Colo y ganarme la oportunidad"

El delantero Iván Morales manifestó este jueves sus ganas de continuar en Colo Colo para la temporada 2020, pese a que Blanco y Negro está buscando nombres para reforzar el ataque.

El joven ariete, de 20 años, se encuentra actualmente en plena fase de preparación con la ‘Roja’ Sub 23 para el Preolímpico de Colombia.

Consultado por su futuro en el ‘Cacique’, el oriundo de Longaví declaró que "me gustaría seguir y ganarme la oportunidad, pero vamos a ver qué pasa. Hoy estoy enfocado en la selección, es un bonito desafío el preolímpico”.

"Todos los años pasa lo mismo, vienen delanteros, volantes, defensas, se forma una bonita competencia. Llegan refuerzos en todas las posiciones y hay que ganárselas no más. Me gustaría que me dieran la oportunidad, pero nunca me ha tocado fácil y lo voy a seguir haciendo”, complementó.

Incluso, Morales se declaró abierto a jugar en cualquier posición del frente de ataque. "Me gustaría jugar y donde me toque lo haría. No jugué ningún partido en mi posición", apuntó.

El atacante reconoció además tener ofertas desde el extranjero para continuar su carrera y valoró el regreso a los albos de Matías Fernández.

"Hay cosas, pero se irá viendo, lo manejan otras personas", indicó sobre la posibilidad de jugar en otras latitudes.

Respecto al ‘Mati’, Morales dijo que “es un ídolo de todos, se esperaba su regreso hace mucho tiempo. Esperemos que salga todo bien para él, para nosotros, pero un orgullo jugar con él y compartir camarín con él".